De Britse regering gaat juridische stappen ondernemen tegen het massaontslag bij de Britse veerbootexploitant P&O Ferries. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson woensdag aangekondigd.

Johnson hekelde het gedrag van het bedrijf en zegt dat het erop lijkt dat P&O Ferries de Britse wetgeving overtreden heeft. De premier zegt dat het bedrijf met het massaontslag 'niet zal wegkomen' en dat de Britse regering stappen zal nemen ter bescherming van zeelui die werken in Britse wateren.

'Het lijkt mij dat het betrokken bedrijf de wet overtreden heeft en wij zullen maatregelen nemen. We moedigen de werknemers ook aan om zelf naar de rechtbank te stappen', aldus Johnson. 'Als het bedrijf schuldig verklaard wordt, kijkt het aan tegen miljoenenboetes.'

P&O Ferries had donderdag voor consternatie gezorgd in het Verenigd Koninkrijk met de aankondiging van bijna 800 ontslagen. De dochteronderneming van DP World, een in Dubai gevestigde havenexploitant, is zwaar getroffen door de coronacrisis en de gevolgen voor het toerisme en de internationale reizen.

De aankondiging zorgde vooral voor opschudding omdat de werknemers vervangen zouden worden door buitenlandse matrozen die minder dan het Britse minimumloon uitbetaald zouden krijgen.

Veel van de getroffen werknemers werden door hun werkgever overigens via een videoconferentie op de hoogte gesteld van hun ontslag, zonder voorafgaande kennisgeving of vakbondsoverleg.

