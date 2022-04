Het kamp van de Franse extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen heeft de beschuldigingen dat ze 137.000 euro aan Europese middelen zou hebben verduisterd, zondag ontkend.

Le Pen wordt er in een nieuw rapport van het Europese fraudebestrijdingsorgaan Olaf van beschuldigd 137.000 euro aan Europese middelen te hebben verduisterd tijdens haar periode als Europarlementslid. Het rapport is overgemaakt aan het Franse gerecht.

Het parket van Parijs bevestigt aan het Franse persagentschap AFP dat het het document op 11 maart heeft ontvangen en dat het momenteel wordt geanalyseerd.

De entourage van de Franse presidentskandidate heeft de beschuldigingen zondag ontkend. 'Dit is een poging tot inmenging door de EU', reageerde Jordan Bardella, de woordvoerder van Rassemblement National (RN), de partij van Le Pen. 'De Fransen zullen zich niet laten misleiden door pogingen van de Europese Unie en de Europese instellingen om zich te bemoeien met de presidentiële campagne en Marine Le Pen schade toe te brengen.'

Europarlementslid

Marine Le Pen zat van 2004 tot 2017 in het Europees Parlement voor het extreemrechtse Front National, nu verveld tot Rassemblement National. In die periode zou ze de middelen die het parlement vrijmaakt voor medewerkers, hebben gebruikt voor nationale politieke doeleinden, persoonlijke uitgaven en diensten aan commerciële bedrijven die nauw verbonden waren met FN of met Europa van Vrijheid en Naties, de rechts-populistische fractie in het Europees Parlement.

Volgens het Europees anti-fraudeorgaan Olaf gaat het om 600.000 euro in totaal, waarvan 137.000 euro door Marine Le Pen. Het bureau voor fraudebestrijding vraagt de terugbetaling van die middelen. Ook het Europees Parlement is van plan om onterecht betaalde bedragen terug te vorderen.

Presidentsverkiezingen

De advocaat van Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, wees er zaterdag al op dat de beschuldigingen dateren van meer dan tien jaar geleden. 'Ik ben verbaasd over de timing van de onthulling', reageerde hij aan AFP. Bosselut heeft het ook over 'instrumentalisering' van het rapport.

Le Pen neemt het over een week in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op tegen zittend president Emmanuel Macron.

