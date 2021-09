De fractieleider van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement, de Duitser Manfred Weber, wil niet langer voorzitter van dat parlement worden. Hij wil graag zijn eigen fractie blijven leiden en volgend jaar partijvoorzitter van de EVP worden.

Dat heeft hij woensdag zelf te kennen gegeven.

'Spitzenkandidat'

Manfred Weber was in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 nog in de running als 'Spitzenkandidat' van de EVP. Uiteindelijk werd niet hij, maar zijn landgenote Ursula von der Leyen Europees Commissievoorzitter.

Het voorzitterschap van het Europees Parlement ging naar een sociaaldemocraat - de Italiaan Sassoli - maar die partij maakte met de EVP en de liberalen de afspraak dat in het midden van de legislatuur een EVP'er de voorzittershamer mag overnemen.

Maar in twee jaar tijd kan er veel veranderen. Zo heeft voormalig Europees president Donald Tusk bevestigd dat hij zich opnieuw helemaal op de politiek in zijn thuisland Polen wil storten, in de hoop de conservatieve regering Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van de macht te verdrijven.

Daarom doet hij afstand van het voorzitterschap van de Europese Volkspartij, de koepelpartij boven de EVP-fractie en de nationale ledenpartijen, zoals CD&V.

Weber wil Tusk opvolgen

Meteen heeft Weber zijn ambitie kenbaar gemaakt om Tusk op te volgen. 'Onze missie om de christendemocratie en centrumrechts in Europa herop te bouwen zal bepalen of dit continent na de volgende Europese verkiezingen geleid zal worden door linkse en rechtse extremisten, of niet', verklaarde hij woensdagochtend.

Weber beschouwt het daarom als een eer om Tusk op te kunnen volgen om van de EVP 'een meer verenigde en succesvolle partij' te maken in de aanloop naar 2024.

Dat partijvoorzitterschap - de verkiezing vindt in april 2022 plaats - wil Weber combineren met het fractievoorzitterschap van de EVP in het Europees Parlement. 'Mijn werk in de fractie en in de bredere politieke EVP-familie is nog niet afgerond', zegt Weber daarover. Daarom past hij voor het voorzitterschap van het Europees Parlement.

Afspraak

De EVP-fractie vraagt intussen dat de sociaaldemocraten en de liberalen zich aan de afspraak van 2019 houden en de EVP steunen wanneer ze over enkele maanden een kandidaat-parlementsvoorzitter aanduidt.

Weber was tot nu de gedoodverfde opvolger van Sassoli, maar nu hij die functie aan zich laat voorbijgaan, doen de namen van andere EVP'ers de ronde. Roberta Metsola uit Malta, Esther de Lange uit Nederland en Esteban Gonzalez Pons worden het vaakst genoemd.

