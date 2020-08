Een man heeft dinsdagavond verschillende ongevallen veroorzaakt op een snelweg die de Duitse hoofdstad Berlijn doorkruist. Hij verwondde daarbij zes mensen, van wie drie ernstig.

Een woordvoerder van het lokale parket zei aan AFP dat het onderzoek voorlopig in de richting van een islamistische daad wijst. Volgens verschillende media riep de 30-jarige Irakese dader 'Allahu Akbar' toen hij uit zijn auto stapte. De man veroorzaakte drie ongevallen op de Bundesautobahn 100 nabij de afrit Alboinstrasse. Getuigen hadden de indruk dat de man de ongevallen opzettelijk veroorzaakte, zei een politiewoordvoerder aan DPA.

Toen zijn auto tot stilstand kwam, stapte hij uit en zette een metalen doos neer. Hij beweerde dat er een gevaarlijk object in zat. De doos werd opengeschoten met een hogedrukpistool, maar er zat enkel gereedschap in. In de wagen werden ook geen sporen van explosieven gevonden. De man werd gearresteerd en uit voorzorg werd de stadssnelweg urenlang grotendeels afgesloten. De Duitse Staatsveiligheid voert een onderzoek naar de man

