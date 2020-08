De man die dinsdagavond verschillende ongevallen veroorzaakte op een snelweg die de Duitse hoofdstad Berlijn doorkruist, is woensdag in een psychiatrische instelling geplaatst. Dat heeft het parket meegedeeld. De man wordt verdacht van islamistisch gemotiveerde aanval.

De 30-jarige man had dinsdagavond verschillende ongevallen veroorzaakt. Hij verwondde daarbij zes mensen, van wie drie ernstig.

Toen zijn auto tot stilstand kwam, stapte hij uit en zette een metalen doos neer. Hij beweerde dat er een gevaarlijk object in zat. De doos werd opengeschoten met een hogedrukpistool, maar er zat enkel gereedschap in. In de wagen werden ook geen sporen van explosieven gevonden. De man werd gearresteerd en uit voorzorg werd de stadssnelweg urenlang grotendeels afgesloten.

De man is onder meer aangeklaagd voor poging tot moord en gevaarlijk gedrag in het verkeer. Omdat hij 'tekenen van psychische instabiliteit' vertoont, is beslist om hem onder te brengen in een gesloten psychiatrische instelling.

Er zijn voorlopig geen aanwijzingen voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.

