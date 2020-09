De Franse president Emmanuel Macron dringt er in een brief aan voorzitter David Sassoli op aan dat het Europees Parlement zijn plenaire vergaderingen vanaf oktober zoals vanouds opnieuw in Straatsburg laat doorgaan.

'De gezondheidstoestand is zeker niet eenvoudig, maar dat is hij in Brussel ook niet', schrijft Macron. De eerstvolgende plenaire vergadering van het Europees Parlement, die volgende week maandag van start gaat, zal in Brussel plaatsvinden, liet Sassoli al weten.

Normaal gezien maakt het Europees Parlement voor zijn plenaire vergaderingen elke maand de verplaatsing naar de hoofdstad van de Elzas. Maar daar heeft corona een stokje voorgestoken. Zo werd een vervroegde terugkeer in september nog afgeblazen en moest Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar State of the Union in Brussel houden in plaats van in Straatsburg.

Institutionele normaliteit

Macron heeft genoeg gehad van de hele toestand en pleit in een brief die hij vorige week aan Sassoli schreef, en die nu via de krant Dernières nouvelles d'Alsace uitlekte, voor een 'terugkeer naar de institutionele normaliteit'. 'Het komt u toe de plenaire vergaderingen van oktober opnieuw in Straatsburg te doen doorgaan', luidt het. Volgende maand vergadert het halfrond twee keer in plenair formaat: van 5 tot 8 oktober en van 19 tot 22 oktober. De commissievergaderingen gaan zoals steeds in Brussel door.

Het departement Bas-Rhin, en dus ook Straatsburg, is officieel een rode zone. Voor Sassoli was dat begin deze maand voldoende reden om de geplande verplaatsing naar de Elzas af te blazen. Hij argumenteerde toen dat alle personeelsleden van het Europees Parlement na hun terugkeer naar Brussel in quarantaine zouden moeten gaan. In een mededeling laat hij maandagavond weten dat wegens de hoge transmissiegraad van het coronavirus in Bas-Rhin een terugkeer naar Straatsburg nog steeds niet mogelijk is. De eerste plenaire vergadering van oktober zal gewoon in Brussel doorgaan, zegt hij.

Behalve een terugkeer naar de Elzas wil Macron een compensatiesysteem voor het wegblijven van de parlementsleden en hun entourage de voorbije maanden. Zo stelt hij voor dat de komende plenaire vergaderingen langer dan vier dagen duren of dat de Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg opgestart wordt. (Belga)

'De gezondheidstoestand is zeker niet eenvoudig, maar dat is hij in Brussel ook niet', schrijft Macron. De eerstvolgende plenaire vergadering van het Europees Parlement, die volgende week maandag van start gaat, zal in Brussel plaatsvinden, liet Sassoli al weten.Normaal gezien maakt het Europees Parlement voor zijn plenaire vergaderingen elke maand de verplaatsing naar de hoofdstad van de Elzas. Maar daar heeft corona een stokje voorgestoken. Zo werd een vervroegde terugkeer in september nog afgeblazen en moest Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar State of the Union in Brussel houden in plaats van in Straatsburg.Macron heeft genoeg gehad van de hele toestand en pleit in een brief die hij vorige week aan Sassoli schreef, en die nu via de krant Dernières nouvelles d'Alsace uitlekte, voor een 'terugkeer naar de institutionele normaliteit'. 'Het komt u toe de plenaire vergaderingen van oktober opnieuw in Straatsburg te doen doorgaan', luidt het. Volgende maand vergadert het halfrond twee keer in plenair formaat: van 5 tot 8 oktober en van 19 tot 22 oktober. De commissievergaderingen gaan zoals steeds in Brussel door.Het departement Bas-Rhin, en dus ook Straatsburg, is officieel een rode zone. Voor Sassoli was dat begin deze maand voldoende reden om de geplande verplaatsing naar de Elzas af te blazen. Hij argumenteerde toen dat alle personeelsleden van het Europees Parlement na hun terugkeer naar Brussel in quarantaine zouden moeten gaan. In een mededeling laat hij maandagavond weten dat wegens de hoge transmissiegraad van het coronavirus in Bas-Rhin een terugkeer naar Straatsburg nog steeds niet mogelijk is. De eerste plenaire vergadering van oktober zal gewoon in Brussel doorgaan, zegt hij. Behalve een terugkeer naar de Elzas wil Macron een compensatiesysteem voor het wegblijven van de parlementsleden en hun entourage de voorbije maanden. Zo stelt hij voor dat de komende plenaire vergaderingen langer dan vier dagen duren of dat de Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg opgestart wordt. (Belga)