De Franse president Emmanuel Macron zal donderdag zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen bekendmaken in een "Brief aan de Fransen" die donderdagavond op het internet zal verschijnen, zo is vernomen bij zijn campagneteam dat informatie van meerdere media bevestigde.

Vanwege de oorlog in Oekraïne zal Macron tot het laatste moment de officialisering van zijn kandidatuur voor een tweede mandaat hebben afgewacht. De deadline is vrijdag 18.00 uur.

