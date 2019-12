De uitvoering van de European Green Deal zal niet geblokkeerd kunnen worden door 'één of twee lidstaten'. Zo heeft de Franse president Emmanuel Macron vrijdag na afloop van de Europese top in Brussel gereageerd op het uitblijven van een Pools engagement om de transitie naar een klimaatneutraal Europa uit te voeren.

In de nacht van donderdag op vrijdag schaarden de Europese leiders zich achter de doelstelling om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. De Poolse premier Mateusz Morawiecki weigerde zich echter te verbinden tot de implementatie van die doelstelling. 'Alle lidstaten steunden de doelstelling, maar Polen heeft nog niet voldoende zicht op zijn nationale strategie', lichtte Macron toe.

De Polen moeten tegen juni kleur bekennen, maar de Franse president maakt zich sterk dat de 'tijdelijke uitzondering' voor Warschau de uitvoering van de European Green Deal niet zal vertragen. De Green Deal, die de Europese Commissie woensdag presenteerde, bevat een wegenkaart met wetgevende voorstellen en actieplannen die de weg naar klimaatneutraliteit voor de komende jaren uitstippelt. Een belangrijke mijlpaal volgt in maart, wanneer de Commissie de doelstelling in een bindende klimaatwet wil gieten. 'Over de wetgevende teksten zal met gekwalificeerde meerderheid gestemd worden. De wetgevende agenda kan dus niet geblokkeerd worden door één of twee landen', maakte Macron duidelijk.

Hij heeft er alle vertrouwen in dat Polen in juni alsnog zal aansluiten. 'Als Polen zijn deelname niet bevestigt, dan plaatst het zichzelf buiten de Europese mechanismen van financiële solidariteit', waarschuwde hij. Begin volgend jaar presenteert de Commissie een transitiemechanisme van 100 miljard euro dat financiële en andere steun moet bieden aan landen die de grootste inspanningen moeten leveren om een koolstofvrije economie te ontwikkelen.

Polen, dat nog steeds zo'n 80 procent van zijn energienoden met kolen ledigt, heeft de grootste achterstand. 'Ik steun de financiële solidariteit', zei Macron, 'maar ik heb iedereen eraan herinnerd dat er niet enkel om financiële solidariteit gevraagd kan worden in de klimaatkwestie, en vergeten kan worden op andere domeinen. Europa gaat minder snel vooruit wanneer het ontbreekt aan solidariteit, of het nu gaat om financiële zaken of om migratie.'