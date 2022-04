Macron en Le Pen kruisen woensdagavond de degens in eerste (en laatste) debat

Emmanuel Macron en Marine Le Pen, de twee kandidaten voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen van zondag, nemen het woensdagavond tegen elkaar op in het enige verkiezingsdebat tussen de twee. Ze stonden in 2017 ook al eens tegenover elkaar in de tweede ronde, maar volgens de peilingen wordt de strijd tot het einde veel spannender dan vorige keer.

Marine Le Pen en Emmanuel Macron voor het debat in 2017