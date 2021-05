Meer dan een vijftigtal Franse vissersboten ligt donderdagvoormiddag stil voor Saint Helier, de belangrijkste haven van het Kanaaleiland Jersey. Vooraf werd gevreesd voor een havenblokkade, maar zo ver is het donderdagvoormidag nog niet gekomen. De Britse premier Boris Johnson nam echter zijn voorzorgen, en stuurde twee patrouilleschepen van de marine. Parijs heeft donderdagvoormiddag hetzelfde gedaan.

Nog vanuit Parijs liet staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune donderdagvoormiddag weten dat 'de Britse manoeuvres geen indruk op ons mogen maken'. Beaune zei al overleg gehad te hebben met David Frost, de Britse minister die bevoegd is voor de relaties met de Europese Unie. 'We willen geen spanningen, maar wel een snelle en volledige toepassing van het akkoord.'

Verwacht wordt dat de vissers in de vroege namiddag terugkeren naar hun havens. Al tijdens de brexitonderhandelingen waren de visserijrechten in het Kanaal een van de heikele onderwerpen.

Volgens de Franse minister Annick Girardin (Zee) hebben de Britten nu nieuwe toegangsvoorwaarden voor de Franse vissers doorgevoerd, waardoor die korter actief kunnen zijn in het gebied en minder soorten uit het water mogen halen. Dat ontdekte Girardin naar eigen zeggen afgelopen vrijdag. De lijst die Londen volgens Parijs vrijdag dus publiceerde bevatte 41 Franse boten, op 344 die toelating gevraagd hadden, die rond Jersey mogen vissen.

Die lijst gaat wel gepaard met nieuwe eisen die, nog volgens Parijs, niet zijn 'afgestemd, besproken of aangemeld' als deel van de brexitovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. 'Volkomen onaanvaardbaar', zei Girardin deze week in het parlement over de kwestie. Zij vreest dat als Frankrijk geen actie onderneemt vissers ook worden geweerd uit andere visrijke Britse wateren. Ze noemde onder meer mogeljike gevolgen voor het 'elektriciteitstransport via de onderzeese kabel' van Frankrijk naar het eiland.

De beslissing van Johnson om de Royal Navy ter plaatse te sturen krijgt donderdag een prominente plaats in de Britse kranten. Het eiland Jersey ligt ruim 20 kilometer van de Normandische kust. Het is geen deel van het VK, maar een Brits kroonbezit.

Nog vanuit Parijs liet staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune donderdagvoormiddag weten dat 'de Britse manoeuvres geen indruk op ons mogen maken'. Beaune zei al overleg gehad te hebben met David Frost, de Britse minister die bevoegd is voor de relaties met de Europese Unie. 'We willen geen spanningen, maar wel een snelle en volledige toepassing van het akkoord.' Verwacht wordt dat de vissers in de vroege namiddag terugkeren naar hun havens. Al tijdens de brexitonderhandelingen waren de visserijrechten in het Kanaal een van de heikele onderwerpen. Volgens de Franse minister Annick Girardin (Zee) hebben de Britten nu nieuwe toegangsvoorwaarden voor de Franse vissers doorgevoerd, waardoor die korter actief kunnen zijn in het gebied en minder soorten uit het water mogen halen. Dat ontdekte Girardin naar eigen zeggen afgelopen vrijdag. De lijst die Londen volgens Parijs vrijdag dus publiceerde bevatte 41 Franse boten, op 344 die toelating gevraagd hadden, die rond Jersey mogen vissen. Die lijst gaat wel gepaard met nieuwe eisen die, nog volgens Parijs, niet zijn 'afgestemd, besproken of aangemeld' als deel van de brexitovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. 'Volkomen onaanvaardbaar', zei Girardin deze week in het parlement over de kwestie. Zij vreest dat als Frankrijk geen actie onderneemt vissers ook worden geweerd uit andere visrijke Britse wateren. Ze noemde onder meer mogeljike gevolgen voor het 'elektriciteitstransport via de onderzeese kabel' van Frankrijk naar het eiland. De beslissing van Johnson om de Royal Navy ter plaatse te sturen krijgt donderdag een prominente plaats in de Britse kranten. Het eiland Jersey ligt ruim 20 kilometer van de Normandische kust. Het is geen deel van het VK, maar een Brits kroonbezit.