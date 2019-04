Maak kennis met Toni Iwobi, de Italiaanse anti-immigratie immigrant

Italiaans senator Toni Iwobi is verantwoordelijk voor het strenge immigratiebeleid van zijn partij, de Lega van Matteo Salvini. De man werd in 1955 in Nigeria geboren en kwam in de jaren zeventig naar Italië. Het lijkt een paradox: een immigrant verantwoordelijk voor het anti-immigratiebeleid van de Italiaanse regering.

Senator Toni Iwobi (rechts) praat met andere senatoren, Rome, 24 maart 2018.