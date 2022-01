De reeks onthullingen over mogelijk wangedrag van de Britse premier Boris Johnson gaat verder in het nieuwe jaar. Vrijdag werd de conservatieve politicus corruptie verweten, nadat een dag eerder een uitwisseling van WhatsApp-berichten tussen hem en de welgestelde partijgeldschieter David Brownlow aan het licht gebracht was.

In de tekstberichten van november 2020 vroeg Johnson om de vrijgave van financiële middelen voor de luxueuze renovatie van zijn ambtswoning in Downing Street in Londen. In ruil, zo lijkt het, beloofde hij een project van de ondernemer te promoten, een groot evenement onder de titel 'Great Exhibition 2.0'. Enkele weken later had toenmalig minister van Cultuur Oliver Dowden een ontmoeting met Brownlow om over het project te praten. Johnson liet zijn ambtswoning naar verluidt voor zowat 112.000 pond (ongeveer 134.000 euro) renoveren, terwijl Britse regeringsleiders daar maximaal 30.000 pond (36.000 euro) overheidsgeld per jaar aan mogen spenderen.

Johnson gaf Brownlow de opdracht een stichting op te richten die de financiering van de werkzaamheden op zich zou nemen, maar dat plan mislukte. De vraag wie de renovatie betaald heeft, was al het voorwerp van verscheidene onderzoeken. De Britse kiescommissie gaf de Conservatieve Partij een boete van 20.000 pond wegens onregelmatige partijfinanciering door Brownlow. Premier Johnson kreeg een berisping omdat hij de WhatsApp-berichten niet ter beschikking gesteld had. Het bestaan ervan kwam aan het licht in onderzoek door de kiescommissie. De inhoud ervan is explosiever dan gedacht.

