'Charles is niet iemand die spreekt om niets te zeggen', zegt Louis Michel, voormalig Eurocommissaris, MR-politicus en natuurlijk vader ván.

2 juli 2019 De staatshoofden en regeringsleiders van de EU kiezen Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad. De Duitse Ursula von der Leyen wordt de nieuwe Commissievoorzitter.

De benoeming van Charles Michel heeft veel waarnemers verrast. Wat heeft volgens u de doorslag gegeven?

Louis Michel: Ik denk dat Charles tijdens zijn premierschap goede contacten met de andere regeringsleiders heeft opgebouwd. Hij is ook altijd gematigd en goed voorbereid. Charles is niet iemand die spreekt om niks te zeggen.

Van Herman Van Rompuy, de allereerste voorzitter van de Europese Raad, werd gezegd dat hij de kandidaat was van Angela Merkel en Nicolas Sarkozy. Van Charles Michel wordt gezegd dat hij de kandidaat is van Emmanuel Macron. Klopt dat?

Michel: Ik was er niet bij, maar naar verluidt waren zijn interventies gewoon beter en was hij verbaal sterker dan de andere kandidaten. Charles komt ook evenwichtig over en kent de Europese dossiers goed. Hij is bovendien altijd respectvol, kan luisteren en heeft een zekere handigheid als het aankomt op onderhandelen en uiteenlopende standpunten met elkaar verzoenen.

Het probleem van het Europees Parlement is dat het te weinig politieke macht heeft.

Charles Michel wordt voorzitter op een moment dat de Europese Unie voor grote moeilijkheden staat en veel geloofwaardigheid heeft verloren.

Michel: De lijst met uitdagingen is inderdaad lang: de brexit, de opkomst van nationalistische en populistische partijen, het aantreden van eurokritische regeringsleiders, het migratievraagstuk, de moeilijke relatie met andere machtsblokken als de VS, Rusland, China en Afrika. Er is werk aan de winkel.

Er was kritiek vanuit het Europees Parlement op de verdeling van de Europese topfuncties. De Franse president Macron, die een stevige vinger in de pap had, zou het systeem van de spitzenkandidaten, kandidaten door de Europese fracties naar voren geschoven, de nek hebben omgedraaid.

Michel: Over de verdeling van de topfuncties is altijd onderhandeld, zo gaat dat nu eenmaal. En er is altijd veel discussie over wie het gaat halen, maar uiteindelijk komt er een evenwichtige oplossing uit de bus. Ik ben tien jaar lang Europees Parlementslid geweest. Het probleem van het Europees Parlement, en dat betreur ik ook, is dat het te weinig politieke macht heeft. Je kunt er wel straffe speeches houden, en de macht van het Parlement tegenover de andere Europese instellingen is ook toegenomen, maar ik heb altijd veel frustratie gevoeld over het gebrek aan reële invloed.

Ik was op zich trouwens niet tegen dat systeem met spitzenkandidaten, maar nog veel beter zou het zijn om de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad rechtstreeks door de burgers te laten verkiezen.

Het journalistieke platform Politico schreef dat de uitgesproken pro-Europese houding van uw zoon wel eens een nadeel zou kunnen zijn, als het erom gaat de EU-lidstaten dichter bij elkaar te brengen.

Michel: Hoezo, een nadeel? Ik denk juist dat het een voordeel is. De toekomst van de EU zal afhangen van het vermogen om het Europese project een nieuwe impuls te geven. Er is op dit moment een gebrek aan ambitie in Europa. Maar degenen die Charles unaniem tot voorzitter hebben gekozen, kennen zijn Europese engagement.