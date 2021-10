De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) ziet, ondanks de huidige regeringscrisis, geen reden om af te reden. Hij en zijn partij zijn nog altijd 'in staat, en vooral bereid' om het regeringswerk voort te zetten. Dat heeft Kurz vrijdagavond verklaard in een korte tv-toespraak.

De kanselier belooft wel dat hij er alles aan zal doen om de politieke stabiliteit in het land te verzekeren. Hij staat daarvoor in nauw overleg met president Alexander Van der Bellen.

Het Oostenrijkse gerecht had woensdag meegedeeld dat er een corruptieonderzoek was opgestart tegen de conservatieve regeringsleider en enkele van zijn medewerkers. Volgens het openbaar ministerie werden in de periode tussen 2016 en 2018 peilingen gepubliceerd die gemanipuleerd waren in het voordeel van Kurz. De advertentieruimte zou zijn gekocht met belastingsgeld van het ministerie van Financiën.

De zaak heeft een regeringscrisis ontketend. De Groenen, die samen met de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) de meerderheid vormen, vinden dat Kurz niet langer kan aanblijven. Ze hebben verkennende gesprekken opgestart met andere partijen, maar die verlopen moeizaam. Volgens de Groenen is een voortzetting van de coalitie met ÖVP enkel mogelijk wanneer de regering geleid wordt door een kanselier met een 'onberispelijke' reputatie.

De oppositie wil tegen dinsdag, wanneer een bijzondere parlementaire zitting plaatsvindt, een motie van wantrouwen indienen tegen de kanselier. Het is nog niet duidelijk of de Groenen die motie zullen steunen.

Kurz werd eerder al eens uit zijn ambt ontzet met een motie van wantrouwen. In 2019 stemde een meerderheid in het parlement tegen de ÖVP-leider en zijn regering. Daarop volgden nieuwe verkiezingen, die overtuigend door de ÖVP werden gewonnen.

De kanselier belooft wel dat hij er alles aan zal doen om de politieke stabiliteit in het land te verzekeren. Hij staat daarvoor in nauw overleg met president Alexander Van der Bellen. Het Oostenrijkse gerecht had woensdag meegedeeld dat er een corruptieonderzoek was opgestart tegen de conservatieve regeringsleider en enkele van zijn medewerkers. Volgens het openbaar ministerie werden in de periode tussen 2016 en 2018 peilingen gepubliceerd die gemanipuleerd waren in het voordeel van Kurz. De advertentieruimte zou zijn gekocht met belastingsgeld van het ministerie van Financiën. De zaak heeft een regeringscrisis ontketend. De Groenen, die samen met de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) de meerderheid vormen, vinden dat Kurz niet langer kan aanblijven. Ze hebben verkennende gesprekken opgestart met andere partijen, maar die verlopen moeizaam. Volgens de Groenen is een voortzetting van de coalitie met ÖVP enkel mogelijk wanneer de regering geleid wordt door een kanselier met een 'onberispelijke' reputatie. De oppositie wil tegen dinsdag, wanneer een bijzondere parlementaire zitting plaatsvindt, een motie van wantrouwen indienen tegen de kanselier. Het is nog niet duidelijk of de Groenen die motie zullen steunen. Kurz werd eerder al eens uit zijn ambt ontzet met een motie van wantrouwen. In 2019 stemde een meerderheid in het parlement tegen de ÖVP-leider en zijn regering. Daarop volgden nieuwe verkiezingen, die overtuigend door de ÖVP werden gewonnen.