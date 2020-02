Londense politie schiet man neer bij 'terroristisch incident'

Een man zou in Londen twee mensen zwaar verwond hebben met een mes. De toestand is nog onduidelijk, zei een politiewoordvoerster zondag. De dader werd volgens de krant The Telegraph door politieagenten doodgeschoten. Het voorval deed zich in het zuiden van de Britse hoofdstad voor.

Beelden op sociale media van de plaats van het incident tonen politievoertuigen en ambulances, waarboven een helikopter cirkelt. Scotland Yard riep op de zone te vermijden. In Londen gebeurden de voorbije jaren verscheidene terreuraanvallen met doden en gewonden.