De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, dringt er bij de regering van premier Boris Johnson op aan om de met de Europese Unie afgesproken overgangsperiode in het kader van de brexit te verlengen zodat er verder onderhandeld kan worden over de toekomstige relaties tussen Brussel en Londen.

Khan vroeg de kabinetschef van Johnson en de brexitminister Michael Gove om 'de politieke ideologie even aan de kant te schuiven'.

'Het laatste wat ons land nodig heeft nu we een uitweg proberen zoeken uit deze (coronavirus)pandemie, is nog meer chaos en onzekerheid', twitterde de politicus van oppositiepartij Labour. 'Ik heb onze regering opgeroepen om de politieke ideologie opzij te schuiven en de pragmatische weg te bewandelen door een verlenging na te streven van de brexitonderhandelingen.'

Het Verenigd Koninkrijk stapte eind januari uit de Europese Unie, maar blijft nog tot eind dit jaar deel uitmaken van de Europese eenheidsmarkt en douane-unie. In maart knoopten beide partijen gesprekken aan over een vrijhandelsakkoord dat de economische relaties moet vormgeven na het verstrijken van die overgangsperiode.

De tijd dringt dus, maar de onderhandelingen lopen niet vlot. De Britten klagen dat de Europeanen hen meer voorwaarden willen opleggen dan andere handelspartners. De Europeanen zijn dan weer beducht voor oneerlijke concurrentie en eisen garanties dat er bijvoorbeeld op fiscaal en sociaal vlak een gelijk speelveld voor bedrijven blijft bestaan.

Begin juni vindt de vierde onderhandelingsronde plaats.

