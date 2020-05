De Britse regering heeft woensdag toegegeven dat er na de transitieperiode grenscontroles komen voor bepaalde handelswaren die getransporteerd worden tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, hoewel Noord-Ierland deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Eerder had Londen grenscontroles altijd uitgesloten.

Onder meer dieren en levensmiddelen zullen vanaf begin volgend jaar aan de grens gecontroleerd kunnen worden. De controles moeten er komen om Ierland vrij te houden van ziektes die anders ingevoerd zouden kunnen worden, zei de Britse minister Michael Gove woensdag in Londen.

De controles zullen in bepaalde havens en luchthavens gebeuren. De bureaucratie voor die controles zou volgens Gove tot een 'minimum' beperkt worden. 'Alles zal elektronisch gebeuren', zei Gove. In een 23 pagina's tellend document gaf Gove meer details over de toekomstige controles. Brussel had altijd aangedrongen op zulke controles, om te vermijden dat Noord-Ierland als achterdeurtje voor de Europese interne markt gebruikt zou worden.

Het VK stapte op 31 januari van dit jaar uit de EU, en tot eind december geldt nog een overgangsfase. De onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen Londen en Brussel lopen nog, maar moeizaam. Als er geen handelsakkoord komt, dreigt een harde brexit met zware economische gevolgen. De twee onderhandelaars, Michel Barnier voor Brussel en David Frost voor Londen, zijn intussen verwikkeld in een bitse briefwisseling. De Britse premier Boris Johnson blijft een verlenging van de overgangsperiode voorlopig uitstellen.

