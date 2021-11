De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft dinsdag gezegd dat hij niet wil dat de migratiecrisis aan de grens met Polen ontaardt in een confrontatie met zijn Europese buren. De EU beschuldigt het Wit-Russische regime ervan mensen met leugens naar de Poolse grens te lokken.

'Het belangrijkste vandaag is om ons land en ons volk te verdedigen en botsingen te vermijden', aldus Loekasjenko volgens staatsagentschap Belta. 'We mogen dit probleem geen vurige confrontatie laten worden.'

Duizenden migranten zouden vastzitten in een niemandsland tussen Wit-Russische ordetroepen en de Poolse grens. Volgens de Poolse autoriteiten neemt het aantal migranten langs Wit-Russische kant nabij de stad Kuznica gestaag toe. Volgens de politie bevinden zich daar nu zowat 3.500 mensen. Ze zijn er een tentenkamp aan het opzetten. Het is echter moeilijk om informatie te controleren, want zowel de Wit-Russische als de Poolse overheid houden journalisten en hulpverleners op afstand.

Gesprek met Merkel

De EU beschuldigt het Wit-Russische regime ervan mensen met leugens naar de Poolse grens te lokken. Loekasjenko ontkent dat mensen vanuit Afghanistan en het Midden-Oosten in Wit-Rusland worden binnengelaten en op een georganiseerde manier naar de EU-buitengrens gebracht.

Maandag nam ontslagnemend Duits bondskanselier Angela Merkel al contact op met Loekasjenko om het probleem te bespreken. De Franse president Emmanuel Macron had dan weer een lang telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin, die Loekasjenko politiek steunt.

