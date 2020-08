De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko heeft de ordediensten woensdag de opdracht gegeven de orde in hoofdstad Minsk te herstellen. Hij doet dat na 10 dagen van protesten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen, die hij met 80 procent van de stemmen zou hebben gewonnen. Aan dat resultaat wordt echter geen geloof gehecht.

'In Minsk mag er geen enkele vorm van ordeverstoring meer zijn', zou Loekasjenko volgens het door de overheid gecontroleerde persagentschap BelTA gezegd hebben na een vergadering van de Wit-Russische nationale veiligheidsraad. 'De mensen zijn moe en vragen rust en vrede. De overgrote meerderheid (van de bevolking, red.) is het gewend om in een rustig land te leven en we moeten dat land dan ook opnieuw rustig maken.'

Het is voorlopig onduidelijk wat dat bevel van Loekasjenko op het terrein betekent. Volgens de Britse openbare omroep BBC zou de politie fabrieksstakingen in en rond Minsk verhinderen. Ook zou de identiteit gecontroleerd worden van iedereen die de gebouwen van de staatsomroep binnen wil gaan.

Loekasjenko waarschuwde dat alle medewerkers van de staatsmedia die uit protest tegen de verkiezingsuitslag en het daaropvolgende geweld het werk hadden neergelegd hun job niet meer zouden terugkrijgen. Het gerucht doet de ronde dat die journalisten nu door Russen vervangen worden.

Terwijl de Europese Unie woensdag elke vorm van rechtstreekse betrokkenheid en inmenging afwees in wat het 'een nationale crisis' noemt, beval Loekasjenko zijn leger de landsgrenzen extra in de gaten te houden. Hij zou willen vermijden dat er 'strijders, wapens, munitie of geld uit andere landen Wit-Rusland binnenkomen'.

Hij vraagt ook eventuele NAVO-troepenbewegingen in Polen en Litouwen - twee buurlanden van Wit-Rusland - in de gaten te houden. Het leger 'mag niet twijfelen zijn gewapende troepen en uitrusting in de richting van die bewegingen te verplaatsen'.

