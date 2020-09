De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko reist maandag naar Moskou voor crisisgesprekken met het Russische staatshoofd Vladimir Poetin, meldt het Kremlin.

De 66-jarige president zal daarmee voor het eerst sinds de fel bekritiseerde presidentsverkiezingen van 9 augustus het land verlaten.

Het is niet de bedoeling documenten te ondertekenen en er is geen persconferentie gepland, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov volgens het persbureau Interfax.

Steun

Poetin had Loekasjenko gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Bovendien stelde hij de Wit-Russische president ook steun van troepen in het vooruitzicht in geval van nood.

Tegelijk had de Kremlinleider in het licht van de massale protesten benadrukt dat de mensen het recht hebben hun mening te uiten.

Volgens de verbannen Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja geniet Loekasjenko maar beperkte steun van de regering van Rusland, zo zei ze tegen de Poolse krant Rzeczpospolita.

'Ik zie dat Poetin hem steunt, maar niet overdreven actief', aldus de onder druk naar Litouwen uitgeweken Tichanovskaja (38). Zij is momenteel in Polen, waar ze onder meer deelneemt aan een economisch forum.

Poetin houdt een afwachtende houding aan, ziet Tichanovskaja. 'Hij heeft geen soldaten gestuurd, hij staat aan de kant en observeert', aldus de politica, die Moskou nog eens opriep de soevereiniteit van haar land te respecteren.

Speculatie

Loekasjenko sprak meermaals speculaties tegen dat hij een bezoek aan Rusland zou gebruiken om af te treden. Hij gaat nergens heen en zal zijn machtspositie tot de dood verdedigen, zei hij.

De twee presidenten spraken elkaar al verscheidene keren over de telefoon. Het persoonlijke gesprek zou bedoeld zijn om uit te klaren hoe het nu verder moet.

De bevolking van Wit-Rusland hoopt dat Poetin Loekasjenko tot aftreden kan bewegen en een andere Moskou-getrouwe vervanger installeert die de toestand tot rust kan brengen.

