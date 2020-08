De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko zegt dat de Westerse landen voor eigen deur moeten vegen, in plaats van zich met interne Wit-Russische aangelegenheden te bemoeien.

Ze kampen zelf met een heleboel problemen. Ze moeten niet naar Wit-Rusland wijzen om zo de aandacht af te leiden van de problemen die er zijn in Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, enzovoort.' Dat zou hij volgens het door de overheid gecontroleerde persagentschap BelTA gezegd hebben tijdens een vergadering van de nationale veiligheidsraad in Minsk.

'Voor ze ons met de vinger wijzen, zouden ze beter de Franse gele hesjes en de vreselijke rellen in de Verenigde Staten op de agenda van hun vergaderingen zetten', zei Loekasjenko. Ook vindt hij dat Duitsland en andere Europese landen hun aandacht op de protesten tegen de coronamaatregelen moeten richten.

De kritiek van Loekasjenko valt samen met het video-overleg dat de Europese leiders woensdag houden over de gebeurtenissen in Wit-Rusland. Loekasjenko zou op 9 augustus de presidentsverkiezingen glansrijk gewonnen hebben, maar aan die officiële uitslag wordt weinig geloof gehecht. De Wit-Russen komen massaal op straat om het vertrek van Loekasjenko te eisen en hun onvrede uit te drukken over de harde aanpak van betogers die worden opgepakt.

Wegens die repressie kondigde de Europese Unie vorige vrijdag al gerichte sancties aan tegen Wit-Russische functionarissen, maar daar zal het wellicht niet bij blijven. Verwacht wordt dat de Europese leiders de officiële verkiezingsuitslag straks ondubbelzinnig verwerpen, Loekasjenko oproepen de dialoog met de oppositie aan te gaan en de Russische president Vladimir Poetin de boodschap meegeven dat er druk gezet moet worden op het regime in Minsk.

In Moskou wordt erkend dat de verkiezingen niet correct zijn verlopen, maar volgens buitenlandminister Sergej Lavrov is er alleszins geen bemiddeling van buitenaf nodig. Meer zelfs, buitenlandse mogendheden maken precies misbruik van de crisis in Wit-Rusland om zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van dat land, zei Lavrov. Hij hoopt dat de oppositie in Wit-Rusland bereid is om met Loekasjenko in gesprek te gaan, maar van Rusland moet niet verwacht worden dat het zich gaat moeien.

De Europese leiders vergaderen sinds 12 uur woensdagmiddag. Voor die videoconferentie van start ging, publiceerde Svetlana Tikhanovskaja, het gezicht van de Wit-Russische oppositie, een video waarin ze de EU27 oproept om de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen. De transitieraad die de oppositie heeft opgericht, moet volgens haar 'nieuwe, eerlijke en democratische presidentsverkiezingen' mogelijk maken, zei ze. Die verkiezingen zouden volgens haar wel degelijk onder internationaal toezicht moeten worden gehouden.

