Litouwen gaat bewakingscamera's plaatsen langs de volledige grens met Wit-Rusland, als een reactie op de migrantencrisis die in november een hoogtepunt bereikte. Momenteel is ongeveer de helft van de grens voorzien van camera's.

Het project zal ongeveer 40 miljoen euro kosten. Camera's zijn goedkoper dan een fysieke barrière, zei premier Ingrida Simonyte volgens persbureau BNS. Buurland Polen is afgelopen week begonnen met de bouw van een grensmuur bij Wit-Rusland, ter vervanging van een tijdelijk hekwerk. De grensmuur gaat Polen 353 miljoen kosten.

Wit-Rusland maakte in mei bekend migranten op reis naar de Europese Unie niet meer tegen te houden, vermoedelijk als reactie op sancties van de Europese Unie. Duizenden migranten probeerden in de maanden daarop vanuit Wit-Rusland via Polen, Litouwen of Letland de EU binnen te komen. De toestroom van migranten nam flink af nadat die drie landen hun grenzen hadden verstevigd.

