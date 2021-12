Bij tussentijdse verkiezingen in het Engelse North Shropshire hebben de Liberal Democrats een verrassende overwinning geboekt. Dat meldt de BBC vrijdagochtend. Het kiesdistrict geldt als een notoir bolwerk van de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson.

Helen Morgan van de Liberal Democrats haalde de parlementszetel van North Shropshire met een ruime voorsprong binnen. Ze kreeg meer dan 47 procent van de stemmen. De conservatief Neil Shastri-Hurst haalde net geen 32 procent binnen, Labour-politicus Ben Wood eindigde derde met minder dan 10 procent.

Volgens Britse media gaat het om een zware en schokkende klap voor Johnson en zijn regering. Het zitje voor North Shropshire stond te boek als een 'veilige zetel' voor de conservatieven in het parlement aangezien het al meer dan tweehonderd jaar in handen was van de Tories.

Het volk heeft 'luid en duidelijk gezegd: "Boris Johson, het feest is voorbij''', zei Morgan in een overwinningstoespraak volgens de BBC. Zijn regering die 'draait op leugens en gebluf', 'kan en zal worden verslagen'. In North Shropshire werden nieuwe verkiezingen gehouden nadat Owen Paterson, een vertrouweling van Johnson, moest opstappen omdat hij in een schandaal verwikkeld raakte.

