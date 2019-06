Andrea Nahles, de leider van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD, gaat ontslag nemen. Dat heeft ze zondag aangekondigd.

Nahles zet een stap opzij omdat haar partij vorige week tijdens de Europese verkiezingen een zware nederlaag heeft geleden.

Nahles, de eerste vrouwelijke leider van de SPD, zal maandag officieel haar ontslag voorleggen aan de partijtop. Een dag later zal ze ook afstand doen van haar functie als fractieleider in het parlement. 'Ik heb niet langer de steun die nodig is om mijn functies uit te oefenen', zo staat in haar mededeling.

Het is nog niet duidelijk wie Nahles zal opvolgen.

De SPD werd vorige week zwaar afgestraft bij de verkiezingen voor het Europees parlement. De centrumlinkse partij kreeg nog 15,8 procent van de stemmen, een verlies van meer dan 11 procentpunten.

De SPD viel terug van 27 naar 16 zetels en verloor bovendien haar tweede plaats in de pikorde aan de groenen.

De sociaaldemocraten maken samen met de christendemocratische CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel deel uit van de Duitse regeringscoalitie.