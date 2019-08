De leider van de extreemrechtse Italiaanse partij Lega, Matteo Salvini, heeft zijn aanhang donderdag opgeroepen op 19 oktober in Rome een "grote" betoging te houden. Salvini heeft vervroegd de stekker uit de eerste populistische regering van Italië getrokken maar staat bij de nieuwe regeringsvorming aan de zijkant.

'Voor 19 oktober denk ik aan een grote dag van Italiaanse fierheid', zei de uittredende minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier in een video via sociale media. 'Een dag van fierheid vanwege de hardwerkende meerderheid'. Donderdagmorgen heeft uittredend premier Giuseppe Conte opdracht gekregen een regering te vormen met de Democratische Partij en de Vijfsterrenbeweging. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa zei Salvini donderdag dat de nieuwe regering 'in Brussel is geboren om af te raken van de luis in de pels Salvini'.

Maar 'Italië zal van niemand de dienaar zijn'. Hij beloofde dat zijn partij opnieuw op het voorplan zal treden, 'vastberadener dan ooit'. Salvini meent dat het 'niet lang zal duren' voor de kandidaat-coalitiepartners. 'Wij bereiden er ons op voor'. De Lega-voorman waarschuwde hen die zouden willen proberen zijn 'veiligheidsdecreet' af te schaffen, waarmee hij clandestiene inwijking wou tegengaan. 'Zij doen de Italianen onrecht aan'. 'Wil iemand de business van clandestiene immigratie laten hernemen?'