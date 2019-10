De Britse Labourpartij heeft aangekondigd dat het vervroegde verkiezingen zal steunen. Een nieuwe stembusgang in december is daardoor een zekerheid.

Maandagavond verloor Brits premier Boris Johnson een motie om nieuwe verkiezingen te houden op twaalf december. Johnson had een tweederdemeerderheid nodig, maar haalde die niet. Dinsdagnamiddag dient de Britse regering via een juridische omweg een nieuw voorstel voor vervroegde verkiezingen in. Ditmaal heeft Johnson slechts een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig.

Dinsdagmiddag kondigde Labour aan dat het dat voorstel steunt, al is het nog niet zeker op welke datum de vervroegde verkiezingen zullen vallen. 'Er is aan onze eisen voldaan. We zullen de meest ambitieuze en radicale campagne organiseren om veranderingen door te voeren die ons land nog nooit heeft meegemaakt', klinkt het in een statement. Naar alle waarschijnlijkheid vindt de stembusgang plaats tussen 8 en 12 december.