Het parlement van Kroatië heeft zichzelf, vijf maanden voor het einde van zijn mandaat, ontbonden. De republiek maakt op die manier de weg vrij voor nieuwe verkiezingen.

In het parlement stemden 105 leden voor een vroege ontbinding. Daarmee volgden ze het voorstel van de conservatieve regeringsfracties. Acht parlementsleden stemden tegen en 4 leden hebben zich onthouden van de stemming. Ook de oppositie stemde voornamelijk voor de ontbinding. De nieuwe verkiezingen moeten volgens de grondwet binnen de 60 dagen na de ontbinding van het parlement plaatsvinden. Het is nu aan president Zoran Milanovic een datum te prikken.

De economie in Kroatië is sterk afhankelijk van het toerisme en vreest voor grote verliezen door de coronacrisis. De conservatief-nationalistische regeringspartij HDZ hoopt om door de vervroegde verkiezingen nog te kunnen profiteren van de crisissituatie. Opiniepeilingen voorspellen alvast een nek-aan-nekrace tussen de conservatieven en sociaaldemocraten van de oppositie.

In het parlement stemden 105 leden voor een vroege ontbinding. Daarmee volgden ze het voorstel van de conservatieve regeringsfracties. Acht parlementsleden stemden tegen en 4 leden hebben zich onthouden van de stemming. Ook de oppositie stemde voornamelijk voor de ontbinding. De nieuwe verkiezingen moeten volgens de grondwet binnen de 60 dagen na de ontbinding van het parlement plaatsvinden. Het is nu aan president Zoran Milanovic een datum te prikken. De economie in Kroatië is sterk afhankelijk van het toerisme en vreest voor grote verliezen door de coronacrisis. De conservatief-nationalistische regeringspartij HDZ hoopt om door de vervroegde verkiezingen nog te kunnen profiteren van de crisissituatie. Opiniepeilingen voorspellen alvast een nek-aan-nekrace tussen de conservatieven en sociaaldemocraten van de oppositie.