De Italiaanse regering is zwaar onder vuur komen te liggen over haar plannen om de lockdown het land, een van de strengste en langste voor het coronavirus ter wereld, te beëindigen.

Premier Giuseppe Conte kondigde zondagavond een versoepeling van de maatregelen vanaf 4 mei aan, maar zijn boodschap werd door velen als verwarrend en niet verregaand genoeg beschouwd.

'Fase 2' zal in werkelijkheid 'fase 1.5 zijn', schreef Wolfango Piccoli, mededirecteur van het onderzoeksbureau Teneo Intelligence, in een commentaar. Hij sprak over 'een zeer voorzichtige versoepeling met veel verboden, administratieve rompslomp, vereisten en praktijken die elke bedrijfsactiviteit ernstig compliceren'.

De katholieke Kerk beklaagde zich over het aanhoudende verbod op religieuze diensten, terwijl veel ouders bedroefd waren over het besluit om de scholen tot september gesloten te houden.

Verschillende commentatoren merkten op dat Conte niets zei over contact tracing en massatests om verdachte gevallen op te sporen en te isoleren, belangrijke maatregelen die worden aanbevolen door deskundigen op het gebied van de volksgezondheid.

De productie- en bouwsectoren mogen volgende week opnieuw opstarten, terwijl winkels en musea op 18 mei opnieuw moeten openen en bars, restaurants en kapsalons op 1 juni. 'Elke extra sluitingsdag veroorzaakt enorme schade en brengt bedrijven en banen in gevaar', zei het hoofd van de lobby van de detailhandel, Carlo Sangalli, maandag.

Mondmaskers

Conte versoepelde de quarantaineregels licht en vertelde het publiek dat ze vanaf 4 mei meer buiten zouden kunnen sporten en familieleden zouden kunnen bezoeken, op voorwaarde dat ze gezichtsmaskers zouden dragen. Het dragen van maskers zou verplicht worden in besloten openbare ruimtes, waaronder bussen en treinen.

De premier zei dat de regering zou ingrijpen om de prijsstijging van maskers te stoppen.

Italië is sinds 10 maart in lockdown, langer dan enig ander westers land, en heeft meer dan 26.600 doden en bijna 200.000 infecties geteld.

