Rusland ziet nog altijd een 'kans' om een diplomatieke oplossing te vinden voor het conflict rond Oekraïne. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag verklaard.

'Er is altijd een kans om de problemen op te lossen die moeten worden opgelost', zei Lavrov in een televisie-interview met president Vladimir Poetin. De mogelijkheden tot dialoog 'zijn niet uitgeput', klinkt het nog.

NAVO-afwijzing

Rond dezelfde tijd maakte Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov een en ander concreet op een persconferentie in Moskou. Als Oekraïne afziet van zijn wens om lid te worden van de NAVO, dan zou dat een duidelijke stap vooruit betekenen voor het verminderen van de spanningen in de regio, herhaalde hij.

'Een op de een of andere manier gedocumenteerde afwijzing door Oekraïne (...) zou zeker een stap zijn die aanzienlijk zou bijdragen aan de formulering van een meer zinvolle reactie op de Russische bezorgdheden.'

Genuanceerd

De woordvoerder reageert daarmee op een verklaring van Vadym Prystaiko, de Oekraïnse ambassadeur in het Verenigd Konkrinkijk. Hij had gezegd dat Kiev zijn NAVO-ambities eventueel zou kunnen opbergen, om een oorlog met Rusland te vermijden. Maar die uitspraak werd daarna zeer snel weer ingetrokken.

Volgens de ambassadeur gaat het om een 'misverstand'. 'Wij zijn op dit moment geen lid van de NAVO en om een oorlog te voorkomen zijn wij bereid veel concessies te doen', zo nuanceerde hij maandagmorgen bij BBC Breakfast. 'Maar het heeft niets te maken met de NAVO, die in de grondwet is verankerd.'

Russische eis

Oekraïne heeft de doelstelling van het NAVO-lidmaatschap in 2019 in zijn grondwet ingeschreven. Rusland wil de garantie krijgen dat het buurland niet zal toetreden tot de westerse militaire alliantie, maar de westerse landen hebben deze eis in een schriftelijk antwoord verworpen. Ze beroepen zich daarvoor op de vrije keuze van het land om zijn partners te kiezen.

