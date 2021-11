Rusland beschouwt de opschorting van het certificeringsproces van de gaspijpleiding Nord Stream 2 niet als een politieke beslissing. 'Absoluut niet', zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov woensdag aan nieuwsagentschap Interfax, na vragen van journalisten. Er zijn bepaalde vereisten in de Europese wetgeving en de exploitant is bereid om daaraan te voldoen, zei Peskov. 'We kunnen ons daar niet in mengen.'

De Duitse regulator, de Bundesnetzagentur, schortte dinsdag het certificeringsproces op van de gaspijpleiding Nord Stream 2. De uitbater van de pijpleiding moet eerst een bedrijf naar Duits recht worden. Zonder certificering is de levering van Russisch gas in Duitsland niet mogelijk. Het Zwitserse vehikel Nord Stream 2 AG, waar het Russische bedrijf Gazprom achter schuilgaat, besliste eerder om zelf zijn structuren niet aan te passen en enkel een Duitse dochteronderneming op te richten voor het beheer van het Duitse deel van de leiding.

Maar volgens de Duitse wetgeving moet zo'n dochterfirma aan alle vereisten voor een onafhankelijke transmissienetbeheerder voldoen. En dat is dus niet het geval. Gazprom maakte in september bekend dat de pijpleiding klaar is. Ze wordt voor de helft gefinancierd door Gazprom, voor de andere helft door ondernemingen OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper en Shell. Via de 1.230 kilometer lange pijpleiding van Rusland naar Duitsland kan jaarlijks 55 miljard kubieke meter gas geleverd worden.

