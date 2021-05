Afgelopen maand was de koudste april in Europa sinds 2003. Dat meldt de Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S), de Europese klimaatdienst, in zijn maandelijks klimaatbericht. Ook in België kenden we een koude maand april, de koudste sinds 1986.

De koude leverde in verschillende landen problemen op. Wijnranken en fruitbomen ondervonden schade door vriestemperaturen. In Frankrijk werd de toestand uitgeroepen tot landbouwramp. Over de hele planeet bekeken, was april een warme maand. De gemiddelde temperatuur was 0,2 graden warmer dan het gemiddelde sinds 1991. Enkel in 2010 en de laatste 5 jaar was april wereldwijd bekeken warmer dan in 2021. Vooral in delen van Noordoost-Canada, Noordwest-Rusland en het Midden-Oosten waren de temperaturen bovengemiddeld.

