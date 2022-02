Ondanks het ingestelde verbod zijn vrijdag vanuit heel Frankrijk duizenden trucks en andere voertuigen op weg naar Parijs om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Ze willen met de zogenaamde 'vrijheidskonvooien' de hoofdstad blokkeren.

Ze inspireren zich op de Canadese truckers die uit protest tegen de coronamaatregelen naar de hoofdstad Ottawa reden. De truckers blokkeren er wegen en weigeren weg te gaan.

De politieprefectuur van Parijs heeft donderdag nog een verbod tegen de actie uitgevaardigd. Volgens de politie is er helemaal geen betoging aangemeld en dreigen de aangekondigde acties de openbare orde te verstoren.

Er is beroep ingediend tegen die beslissing. Een administratieve rechtbank in Parijs zal dat beroep rond 14 uur behandelen, maar de actievoerders willen die beslissing dus niet afwachten.

Vanuit Rijsel is vrijdagmorgen al een konvooi met een tweehonderdtal voertuigen vertrokken. In Straatsburg hebben zich enkele tientallen actievoerders verzameld om in stoet naar de Franse hoofdstad te rijden. Ook vanuit het Bretoense Châteaubourg zijn enkele honderden voertuigen onderweg. Vanuit de Zuid-Franse steden Nice, Bayonne en Perpignan zijn al sinds woensdag konvooien onderweg.

De actievoerders hebben ook opgeroepen om op maandag 14 februari in Brussel te manifesteren. Maar ook in ons land is het protest niet toegelaten, omdat er geen aanvraag ingediend werd.

Lees ook:

Ze inspireren zich op de Canadese truckers die uit protest tegen de coronamaatregelen naar de hoofdstad Ottawa reden. De truckers blokkeren er wegen en weigeren weg te gaan. De politieprefectuur van Parijs heeft donderdag nog een verbod tegen de actie uitgevaardigd. Volgens de politie is er helemaal geen betoging aangemeld en dreigen de aangekondigde acties de openbare orde te verstoren. Er is beroep ingediend tegen die beslissing. Een administratieve rechtbank in Parijs zal dat beroep rond 14 uur behandelen, maar de actievoerders willen die beslissing dus niet afwachten. Vanuit Rijsel is vrijdagmorgen al een konvooi met een tweehonderdtal voertuigen vertrokken. In Straatsburg hebben zich enkele tientallen actievoerders verzameld om in stoet naar de Franse hoofdstad te rijden. Ook vanuit het Bretoense Châteaubourg zijn enkele honderden voertuigen onderweg. Vanuit de Zuid-Franse steden Nice, Bayonne en Perpignan zijn al sinds woensdag konvooien onderweg. De actievoerders hebben ook opgeroepen om op maandag 14 februari in Brussel te manifesteren. Maar ook in ons land is het protest niet toegelaten, omdat er geen aanvraag ingediend werd.Lees ook: