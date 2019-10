De koelwagen waarin woensdag in het Engelse graafschap Essex 39 lijken zijn aangetroffen maakte deel uit van een konvooi van drie vrachtwagens, zo hebben familieleden van de slachtoffers volgens Sky News gezegd.

De familieleden denken dat met die vrachtwagens meer dan honderd migranten naar Groot-Brittanië zijn gebracht. Twee van die drie zouden hun trip hebben afgerond, maar waar is niet geweten. De derde, waarin zich de tragedie heeft afgespeeld, heeft op een onbekende plaats vertraging opgelopen. Sky zegt geen bevestiging van die informatie uit onafhankelijke bron te hebben kunnen krijgen.

Intussen heeft VietHome, een organisatie die de Vietnamese gemeenschap in Groot-Brittannië vertegenwoordigt, naar eigen zeggen foto's te hebben ontvangen van bijna twintig als vermist opgegeven mensen. Dit heeft de Britse openbare omroep BBC zaterdag gemeld.

VietHome laat weten kort na de ontdekking van de lijken berichten te zijn beginnen ontvangen over vermiste mensen. Zij zijn tussen 15 en 45 jaar oud. In Vietnam zelf zei katholiek priester Anthony Dang Huu Nam te zijn verteld over 'meer dan honderd mensen' die de provincie Yen Thanh hebben verlaten 'op weg naar een ander leven', aldus de BBC en Sky News. Families uit het gebied denken dat verwanten slachtoffers zijn van de 'tragische reis'.