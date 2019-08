Klimaatverandering eerste keer op agenda Europese Defensieministers

De Europese ministers van Defensie hebben donderdag voor het eerst de gevolgen van de klimaatverandering voor Defensie en de veiligheid aangesneden. 'We erkennen dat de klimaatverandering een bedreiging voor de veiligheid inhoudt. We hebben voor het eerst over dat verband gepraat met de ministers van Defensie', verklaarde Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, donderdag na een informele ontmoeting van de ministers in Helsinki.

Hoge Vertegenwoordiger van het Buitenlands Beleid Federica Mogherini