In het beruchte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is een grote brand uitgebroken. Daarbij is volgens Griekse media al zeker een kind om het leven gekomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Lokale media melden dat migranten in paniek proberen te vluchten. Doordat de containerwoningen van de vluchtelingen dicht op elkaar staan, heeft de brandweer moeite om het vuur onder controle te krijgen. In Moria zijn bijna 20.000 vluchtelingen ondergebracht, terwijl de capaciteit van het vluchtelingenkamp slechts op drieduizend personen voorzien is. Op de Griekse eilanden leven de asielzoekers vaak in volledige ontbering van levensmiddelen en gezondheidszorg.

Vorige week werd er op het eiland een eerste besmetting van het coronavirus vastgesteld, ruim vijftien kilometer van het vluchtelingenkamp van Moria. Tegen de achtergrond van het coronavirus roepen verscheidene hulporganisaties - waaronder Artsen Zonder Grenzen - de Griekse autoriteiten op om de asielzoekers naar het vasteland te verplaatsen om een humanitaire ramp te vermijden. Aangezien de asielzoekers in de vluchtelingenkampen bijzonder op elkaar gepakt leven, dreigt een groot aantal personen er besmet te geraken indien er niet tijdig wordt ingegrepen, luidt de bezorgdheid.

