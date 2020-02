De Thüringse minister-president Thomas Kemmerich (FDP) neemt ontslag met onmiddellijke ingang. Dat zegt de FDP-fractie in het deelstaatparlement in Erfurt zaterdag. De 'grote coalitie' van CDU, CSU en SPD in Berlijn, wil ook snel nieuwe verkiezingen. "De vorming van regeringen en politieke meerderheden met stemmen van de AfD sluiten we uit. Dat is en blijft het standpunt van de dragende partijen van de coalitie op alle niveaus", zeggen de CDU, CSU en SPD in een gemeenschappelijke verklaring.

De coalitie in Berlijn wil dus niet alleen dat onmiddellijk een nieuwe minister-president verkozen wordt in het deelstaatparlement van Thüringen. Onafhankelijk daarvan moet er snel nieuwe verkiezingen komen, 'omwille van de politieke legitimatie', verklaarden de coalitiepartners. Doel is om snel voor stabiele en duidelijke verhoudingen in Thüringen te komen. De verkiezing van de minister-president in Thüringen, met een meerderheid die maar tot stand kon komen met AfD-stemmen, is een 'onvergeeflijk voorval', zegt de coalitie.

'Hiermee neem ik ontslag als minister-president van de Vrijstaat Thüringen met onmiddellijk ingang', schreef Kemmerich op Twitter. Alle inkomsten die hij ontvangt als minister-president of demissionaire minister-president zal hij aan de staatskas terugstorten. Kemmerich werd woensdag verkozen tot minister-president, met stemmen van de CDU en de AfD. Een dag later kondigde hij aan dat hij bereid was om alweer een stap opzij te zetten, maar dat was dus tot zaterdag niet gebeurd.

