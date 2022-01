Na het aftreden van de kanseliers Sebastian Kurz en Alexander Schallenberg is Karl Nehammer (49) de derde Oostenrijkse regeringsleider in enkele maanden tijd. Een gesprek over Europa, Nord Stream 2 en verplichte vaccinatie.

Oostenrijk voert vanaf februari de verplichte vaccinatie in. Weigeraars kunnen boetes krijgen tot 3600 euro. Hoe gaat u dat controleren? Karl Nehammer: Controle is niet het grootste probleem. We hebben in Oostenrijk nu al een strenge 2G-regeling, en voeren 38.000 controles per dag uit. De verplichte vaccinatie is voor ons een laatste redmiddel. We zouden het niet invoeren als we een even hoge vaccinatiegraad hadden als Portugal of Spanje. Maar we gaan geleidelijk te werk, en tijdens de eerste fase zullen we vooral mensen met angst proberen te overtuigen. Uw voorganger Sebastian Kurz had vaak controversiële standpunten, bijvoorbeeld over migratie, gemeenschappelijke schulden of corona. Wilt u zijn koers voortzetten? Nehammer: Als minister van Binnenlandse Zaken zag ik al hoe weinig kennis er op Europees niveau bestaat over migratie. Oostenrijk heeft een voorbeeldfunctie als het gaat over bescherming verlenen aan mensen. Wij hebben de op een na grootste Afghaanse gemeenschap in de EU en een van de grootste Tsjetsjeense gemeenschappen. Collega-ministers van Binnenlandse Zaken zijn daar vaak verbaasd over. Als Oostenrijk zegt dat het Europese asiel- en migratiebeleid heeft gefaald en dat de bescherming van de buitengrenzen van de EU niet werkt, is dat niet in het nationaal belang, maar in het belang van de internationale gemeenschap. In het debat over de Duits-Russische gaspijplijn Nord Stream 2 sprak u zich tot voor kort uit voor een snelle ingebruikname. Moet u uw standpunt niet herzien, gezien de recente dreigementen van Rusland aan het adres van Oekraïne? Nehammer: Nord Stream 2 is noodzakelijk om de energievoorziening in Europa te waarborgen. Europa moet op een gecoördineerde manier te werk gaan. Ik vind het nogal misplaatst om een pijplijn als doemscenario te zien, vooral wanneer de continuïteit van de energievoorziening in Europa ervan afhangt. Verandert uw houding als Rusland Oekraïne binnenvalt? Nehammer: Nord Stream 2 is te klein voor een aanscherping van de sanctieregeling. Maar principieel geldt dat één rode lijn niet overschreden wordt: we tolereren geen politiek met geweld. De EU is daarover altijd heel duidelijk geweest tegen Rusland. Is dit de ergste crisis die de EU ooit doormaakte, zoals sommigen beweren? Nehammer: Het vertrek van Groot-Brittannië beschouw ik als een grote stommiteit. Verder heeft het coronavirus aangetoond hoe belangrijk internationale samenwerking is. Binnen de EU heeft het geen belang tot welke partij een premier behoort, maar wel of we tot een definitie van gemeenschappelijke belangen kunnen komen. Wordt migratie de hamvraag voor het voortbestaan van de EU? Nehammer: Migratie kan destabiliseren en versterkt vaak het radicalisme in de regeringen in de EU. Dat kan destructieve gevolgen hebben. Uit cijfers blijkt dat 24 EU-staten het minder goed doen dan Oostenrijk wat betreft opname van migranten. Ik hoef mij dus niet de les te laten lezen over mijn taken of over mensenrechten. De Europese staten kunnen van ons leren hoe een rechtsstaat functioneert. Wij hebben 40.000 asielprocedures per jaar, een enorme belasting. En dan komt de Commissie over eerlijke verdeling praten? Het Oostenrijkse standpunt is dat we moeten praten over wat ons bindt. Het belangrijkste is: echte bescherming van de buitengrenzen, doeltreffende en snelle repatriëring. Was het uw eigen idee om na Kurz en Schallenberg bondskanselier te worden? Karl Nehammer: Sebastian Kurz heeft me gebeld. Hij zei dat hij mij als zijn opvolger zou voordragen. Daarna heb ik met mijn vrouw en kinderen gepraat en ze vonden het een goed idee. U moet nog drie jaar met de Groenen regeren. Dat is de partij die mee voor het aftreden van Kurz heeft gezorgd. Hoe kan dat werken? Nehammer: Dat heeft er natuurlijk diep op ingehakt. Het nieuwe aan onze Volkspartij sinds Kurz was dat we niet alleen als politici samenwerken, maar elkaar ook graag mogen als mensen. In dat opzicht zit ik nu in een bevoorrechte positie. We kennen elkaar al lang, we hebben een gemeenschappelijk doel voor ogen. Wij zijn een groep mensen met dezelfde doelstellingen en een klimaat van open debat. Kan Kurz nog terugkeren naar de politiek? Nehammer: Hij heeft dat zelf duidelijk en publiekelijk uitgesloten. Blijft u, na alle chaos van de afgelopen maanden, nu nog drie jaar aan als bondskanselier en bent u kandidaat bij de verkiezingen in 2024? Nehammer: Als het van mij afhangt: ja. Onze coalitie met de Groenen is een uniek huwelijk van het burgerlijke centrum met alternatief links. Het zijn twee fundamenteel verschillende politieke culturen, maar het resultaat mag gezien worden.