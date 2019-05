Binnen de Conservatieve partij hebben zich zaterdag al vijf kandidaten aangemeld om Theresa May als Brits premier op te volgen. Uit de verschillende kandidaatstellingen blijkt ook de felle verdeeldheid, over welk soort brexit men nu wil.

Dat zegt de Britse openbare omroep BBC.

De vijf die zich al hebben aangemeld zijn Buitenlandminister Jeremy Hunt, Staatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling Rory Stewart, Minister van Gezondheid Matt Hancock, voormalig Buitenlandminister Boris Johnson en voormalig Minister voor Werk en Pensioenen Esther McVey.

De vijf houden er sterk verschillende standpunten op na voor wat de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie betreft. Zo verklaarde Rory Stewart al dat hij geen minister wil zijn onder Boris Johnson wegens diens voorkeur voor een harde brexit, zonder akkoord met de EU.

Matt Hancock daarentegen vindt dan weer dat de opvolger van May 'ongemeen eerlijk' moet zijn over de compromissen die nodig zullen zijn om het echtscheidingsakkoord door het Britse parlement te krijgen. Nieuwe parlementsverkiezingen om uit de impasse te geraken, sloot de Gezondheidsminister uit.

De meeste bookmakers mikken op Boris Johnson als nieuwe partijleider van de Tories, voor Dominic Raab en Milieuminister Michael Gove, die zich beiden nog niet aangemeld hebben als kandidaat-opvolger. De BBC verwacht dat er nog 'meer dan een tiental' kandidaten zal opdagen.

De kandidaturen worden tegen uiterlijk 10 juni verwacht. De nieuwe partijleider zou dan tegen het einde van juli moeten verkozen zijn.

Theresa May kondigde vrijdag aan dat ze tegen 7 juni opstapt als partijleider. Ze zet haar taken als eerste minister voort tot er een opvolger is aangeduid, beloofde ze de koningin.