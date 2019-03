Juncker verwacht deze week nog geen beslissing over uitstel brexit

Normaliter vertrekt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de Europese Unie, maar het Britse parlement heeft zich nog steeds niet achter het terugtrekkingsakkoord geschaard dat premier Theresa May vorig jaar met haar Europese ambtgenoten sloot. Tegelijkertijd sluit een ruime meerderheid van dat parlement een vertrek zonder akkoord uit.

Verwacht wordt dat May donderdag op een Europese top in Brussel een verzoek om uitstel zal voorleggen, maar Juncker verwacht niet dat de top meteen voor een doorbraak zal zorgen. 'Dat kan u verrassen, maar ik denk dat er deze week geen beslissing zal zijn, maar dat we elkaar allicht volgende week opnieuw moeten zien, want May heeft in haar regering en parlement over niets een akkoord.' Het is nog steeds niet duidelijk wat May precies zal vragen.

Een bron bij de regering verklaarde aan de Britse openbare omroep BBC dat de eerste minister 'geen lang uitstel gaat vragen'. 'Het is gerechtvaardigd om het parlement een beetje meer tijd te geven om het eens te raken over een oplossing', aldus de bron. Met een uitstel moeten alle Europese leiders instemmen. Hoofdonderhandelaar Michel Barnier gaf dinsdag nog eens aan dat de Europeanen de Britten geen uitstel zullen verlenen als Londen geen 'concreet plan' kan voorleggen dat tot een geordend vertrek met een akkoord kan leiden.