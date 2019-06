Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker moet opnieuw zijn rijbewijs halen wanneer hij in november zijn functie neerlegt, zegt hij. De Luxemburger heeft immers sinds 2009 niet meer achter het stuur gezeten.

Juncker bekende dat in in een interview met nieuwssite Politico.

In Luxemburg zijn rijbewijzen termijngebonden. Ze moeten steeds opnieuw verlengd worden. Is een rijbewijs meer dan zes jaar verstreken, dan is een controleproef vereist.

'Ik weet hoe het werkt, maar ik moet opnieuw te weten komen hoe ik dat in de praktijk moet brengen', erkende Juncker.

Boek

Voor het overige lijkt Juncker geen angst te hebben voor het fameuze zwarte gat. Wanneer zijn mandaat op 31 oktober verstrijkt, zal hij 'opnieuw kunnen ademen'.

De Commissievoorzitter wil zijn vrije tijd onder meer wijden aan een boek over zijn periode in het Berlaymontgebouw. De oud-premier van Luxemburg trad in 2014 aan als baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

Ischias

De 64-jarige Juncker zei ook dat hij zeer verstoord was door de beelden van de Navo-top in de zomer van 2018, toen hij leek neer te zijgen en ondersteuning nodig had. Hij lijdt aan ischias en kon die dag amper lopen door hevige krampen in de benen. 'Het zag er natuurlijk uit alsof ik straalbezopen was.' De berichting erover, met name in de Britse pers, ervoer hij als een belediging.