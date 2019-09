In de discussie over de retoriek van de Britse premier Boris Johnson heeft nu ook zijn eigen zus scherpe kritiek op hem geuit. De woordkeuze van haar broer is 'uitermate verwerpelijk', zei journaliste Rachel Johnson aan tv-zender Sky News.

Haar broer gebruikte woorden als 'collaborateur', 'verrader' en 'capitulatie' over brexit-tegenstanders, alsof zij voor hun mening 'opgehangen, ontweid en gevierendeeld' zouden moeten worden.

Een opmerking over de vermoorde Britse politica Jo Cox noemde Rachel Johnson dan weer 'smaakloos'. 'De beste manier om de herinnering van Jo Cox eer aan te doen en dit land weer te verenigen, is om het vertrek uit de EU te voltrekken', had Johnson gezegd over de vermoorde politica, die zich steeds ingezet heeft om het Verenigd Koninkrijk in de EU te houden. Een rechtsextremist vermoordde Cox in 2016 tijdens de campagne over het brexit-referendum.

Johnsons zus becommentarieerde zijn speech tijdens de eerste zitting van het parlement, nadat de opschorting ervan was opgeheven.

De premier wil het land op 31 oktober uit de Europese Unie leiden, desnoods zonder akkoord als de EU niet wil tegemoetkomen aan zijn eisen. Hoe hij dat wil bereiken, is onduidelijk.

Johnson-clan

Rachel Johnson (54) is niet de enige uit de Johnson-clan die kritiek heeft op de Britse premier. Jo Johnson (47) stapte begin september op als staatssecretaris uit ongenoegen met de harde brexitkoers van broer Boris. Hij legde ook zijn functie neer als parlementslid voor de conservatieven.