De Britse premier Boris Johnson dreigt ermee alle partijgenoten die de komende week met de oppositie mee stemmen in een poging een crash uit de EU zonder akkoord tegen te houden, uit de partij te schorsen. Zijn nipte meerderheid in het Lagerhuis zou daarmee in gevaar kunnen komen, maar volgens de Britse openbare omroep BBC stuurt Johnson allicht aan op verkiezingen.

De Britse premier Boris Johnson lijkt het eindspel richting een vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord in te zetten. Vorige week besliste hij om het parlement te schorsen tussen de tweede week van september en 14 oktober, wat de parlementsleden in het Lagerhuis - dat zich al drie keer uitsprak tegen een no deal scenario - maar weinig tijd geeft om zich nog eens tegen zo'n crash uit de EU te verzetten. De exit is momenteel voorzien voor 31 oktober.

Het Lagerhuis komt maandag voor het eerst sinds het zomerreces opnieuw samen. Dat zou wel eens vonken kunnen opleveren: Keir Starmer, één van de toppers van de grootste oppositiepartij Labour, onthulde zondag op de Britse televisie dat de oppositie en de rebellerende parlementsleden binnen Johnsons eigen Conservatieve partij deze week nog wetgeving willen laten stemmen om een brexit zonder akkoord onmogelijk te maken.

Of dat lukt, is twijfelachtig. De parlementsleden hebben maar enkele dagen om de wet te laten stemmen, terwijl zoiets normaal gezien weken tijd vergt. Bovendien is niet duidelijk of de oppositie en de rebellerende tories - een kleine twintig - samen aan een meerderheid geraken. Maar Johnson dreigde er zondag wel mee de Conservatieven die tegen de regering stemmen, uit de partij te schorsen, ving de BBC op. De rebellen zouden ook niet op een Conservatieve lijst mogen staan tijdens de volgende verkiezingen. Wellicht is dat net waar de Britse premier op aanstuurt, zegt een BBC-journaliste.

De Conservatieven hebben nu ook al geen meerderheid in het Lagerhuis, en regeren met gedoogsteun van tien parlementsleden van de Noord-Ierse unionisten van DUP. Johnson zou van plan zijn - misschien zelfs deze week nog - nieuwe verkiezingen uit te schrijven om zijn positie in het parlement te versterken, maar heeft een zondebok nodig: de Britten zullen allicht niet staan springen om nog maar eens naar de stembus te moeten.

Het Lagerhuis zetelt deze week van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag, zaterdag en zondag is het parlement normaal dicht, ergens tussen 9 en 12 september worden de werkzaamheden opgeschort. Op 14 oktober komen de parlementsleden terug naar Westminster, op drie dagen voor de laatste Europese top voor de brexit.