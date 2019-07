De nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft donderdagmiddag voor het eerst het Britse Lagerhuis toegesproken. Hij deed er de plannen van zijn regering uit de doeken, en had ook een boodschap voor de Europese Commissie in petto. 'Wij zijn klaar om te onderhandelen met de EU, waar en wanneer ze dat wil. Ik hoop dat Europa de huidige weigering heroverweegt, anders zullen we de EU zonder deal moeten verlaten.'

Kersvers Brits premier Boris Johnson deed donderdag voor het eerst de plannen van zijn regering uit de doeken in het Britse Lagerhuis.

Dat verliep erg onrustig: de premier werd verschillende keren onderbroken door geschreeuw vanop de oppositiebanken, wat trouwens ook gebeurde toen Labour-leider Jeremy Corbyn het woord nam.

De regering-Johnson zal de eerste maanden vooral zoet zijn met de brexit. Johnson beloofde tijdens zijn campagne al dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 31 oktober verlaat, met of zonder akkoord, en zette dat nog eens in de verf. 'Ik wil liever een deal, ik geloof dat dat zelfs in dit late stadium nog mogelijk is. En ik zal daar hard voor werken. Maar laat het duidelijk zijn: het echtscheidingsakkoord (van voorganger Theresa May, nvdr.) is tot drie keer toe verworpen in het parlement, het is niet acceptabel voor het parlement, noch voor het land, en geen enkel land dat onafhankelijk is en zelfrespect hoog in het vaandel draagt, zou het ondertekenen', zei Johnson.

Er zijn perfect alternatieven mogelijk voor de backstop. Premier Boris Johnson

De Britse premier hoopt te kunnen heronderhandelen in Brussel, en had meteen ook een waarschuwing voor de Europese Commissie in petto: 'Wij zijn klaar om te onderhandelen met de Europese Commissie of eender welke andere instantie, waar en wanneer ze dat wil. Ik hoop dat ze de huidige weigering heroverwegen, anders zullen we de EU zonder deal moeten verlaten', zei hij.

Doorn is het oog is de backstop, die de Ierse grenskwestie regelt door het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in de Europese douane-unie te houden. 'Ik accepteer dat niet. Alternatieven zijn perfect mogelijk.' Welke dat dan zijn, zei hij niet.

Brussel heeft al tot in den treure herhaald dat er aan het huidige echtscheidingsakkoord niets meer verandert. Zelfs als het VK zonder akkoord uit de Europese Unie moet, is ze daar trouwens klaar voor, zei Johnson. 'Het Verenigd Koninkrijk is veel beter voorbereid dan veel mensen geloven. In de 90 dagen die ons resten zullen we de voorbereidingen nog opschalen, ik heb mijn kabinet gevraagd daar een absolute prioriteit van te maken.'

'Gouden eeuw'

De nieuwe Britse premier gelooft trouwens dat Groot-Brittannië uiteindelijk veel beter af zal zijn. 'In 2050 zullen we op deze uitzonderlijke tijd terugkijken als het begin van een nieuwe gouden eeuw voor Groot-Brittannië', maakte hij zich sterk.

Hij beloofde onder meer meer budget voor volksgezondheid, onderwijs, huisvesting en investeringen in groene energie. 'Tegen 2050 zullen we de grootste en meest welvarende natie zijn. Onze kinderen en kleinkinderen zullen langer, gezonder en gelukkiger leven, er zal geen CO2-uitstoot meer zijn, we zullen de thuis zijn van elektrische wagens en zelfs vliegtuigen, en we zullen satellietsysteem hebben waar iedereen jaloers op zal zijn.'

Johnson beloofde daarnaast ook om de migratieregels aan te scherpen, naar Australisch model. 'We zullen het beste talent ter wereld blijven aantrekken, maar we moeten het systeem radicaal herschrijven', zei hij.

De oppositie was niet onder de indruk van Johnson's maidenspeech. 'Niemand onderschat dit land', stak Labour-leider Jeremy Corbyn van wal, 'maar het land is diep bezorgd dat de nieuwe eerste minister zichzelf overschat'. De premier 'heeft geen plan voor de brexit', vindt Corbyn. 'Maar als hij eens beslist heeft wat hij wil, dan moet hij dat aan het volk voorleggen. Labour zal elke deal die jobs niet beschermt, verwerpen, en dan zullen wij campagne voeren om in de EU te blijven.'

Corbyn had ook kritische vragen over Johnsons nieuwe kabinet: de nieuwe premier ontsloeg woensdag na zijn aanstelling meteen een groot deel van zijn kabinet en verving de ministers door overtuigde eurocritici.

Zo werd Priti Patel minister van Binnenlandse Zaken: zij zei enkele jaren geleden nog de doodstraf opnieuw te willen invoeren. Patel werd onder May nog ontslagen omdat ze ontmoetingen had met Israëlische politici zonder haar medeweten. Ook Gavin Williamson, onlangs nog door May ontslagen omdat hij informatie had gelekt, keert terug.