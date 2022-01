De haven van Rotterdam wordt overspoeld met cocaïne. De recordvangst van 2020, toen ruim 40.000 kilo van de harddrugs werd gevonden, werd afgelopen jaar verpulverd. Er werd maar liefst 72.808 kilo door het HARC-team van de Douane, de opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit Fiod, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in Rotterdam aangetroffen, meldt De Telegraaf. De drugs hebben een straatwaarde van meer dan 5 miljard euro.

Ook qua uithalers heeft justitie een nieuw record aangetikt: er werden vorig jaar vierhonderd aanhoudingen verricht. Een toename van 42 procent in vergelijking met 2020 toen er 281 uithalers werden opgepakt. Een aantal van hen blijkt zeer hardnekkig. Sommigen werden meerdere keren betrapt toen zij cocaïne uit containers wilden halen. In totaal werden 198 personen gearresteerd.

Dit jaar gaat het OM de strijd tegen drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven opvoeren. Met onder meer de verbetering van technische middelen, uitbreiding van het onderzoeksteam en het aanpassen van systemen moet het vuur na aan de schenen van de cocaïnecriminelen worden gelegd.

Ook de haven van Antwerpen nam vorig jaar een recordhoeveelheid van 89,5 ton cocaïne in beslag, meldde de FOD Financiën vrijdag. De toename heeft volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem te maken met een wereldwijd stijgende drugstrafiek, maar ook door investeringen in de performantie van de douane. (

