Het opvangcentrum voor migranten in Mineo, in het oosten van Sicilië, heeft dinsdag definitief de deuren gesloten.

De sluiting van het complex, dat vijf jaar geleden het grootste opvangcentrum van Europa was, gebeurde in aanwezigheid van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. De extreemrechtse politicus was een van de grootste tegenstanders van het centrum.

'Het centrum sluit en het is een prachtige dag', zo verklaarde de minister al glunderend bij de sluiting van het centrum in de buurt van de stad Catania. 'We zijn van woorden overgegaan naar daden.'

De politicus is een voorstander van 'kleinere en meer gecontroleerde' centra. 'We zullen veel geld besparen. We gaan ons inspannen om de gewezen medewerkers van het centrum aan een nieuwe baan te helpen, maar Sicilië, Catania en Mineo moeten zich voor hun toekomst niet langer baseren op migratie', zegt Salvini nog.

De migranten werden in Mineo opgevangen op de terreinen van een gewezen militaire basis. Het centrum van Mineo gaf op het drukste moment, in juli 2014, nog onderdak aan meer dan 4.100 mensen. Op dat moment ging het om het grootste opvangcentrum van Europa. Aanvankelijk konden de inwoners er rekenen op bijstand en goede hygiënische omstandigheden.

Maar de situatie verslechterde van zodra er meer dan 3.000 mensen werden opgevangen. 'Als het goed beheerd werd, had dit een aanwinst kunnen zijn voor de regio en dan had dit kunnen leiden tot meer begrip van de mensen', zegt Massimiliano Terrasi, een psycholoog die in oktober 2011 voor het centrum begon te werken. 'Als je bedenkt wat dit had kunnen betekenen, vind ik deze sluiting erg spijtig.'

De laatste inwoners werden vorige week al overgebracht naar een kleiner complex in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië.