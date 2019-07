Op een speciale zitting in de Senaat zal de Italiaanse premier Giuseppe Conte volgende week uitleg geven over de mogelijke Russische financiering van de extreemrechtse partij Lega.

Andrea Marcucci, de fractieleider in de Senaat van de centrumlinkse oppositiepartij PD, deelde via Twitter mee dat Conte op woensdag 24 juli meer uitleg zal geven aan het parlement. Een woordvoerder van de premier heeft die informatie ook bevestigd.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die ook de partijleider is van Lega, is onder vuur komen liggen door een bericht dat vorige week verspreid werd door de Amerikaanse website Buzzfeed. Daarin wordt melding gemaakt van een vergadering waarbij een medewerker van Salvini, Gianluca Savoini, met Russen over een illegale financiering voor de Lega discussieert. De deal zou op 18 oktober besproken zijn in een hotel in Moskou, tijdens een bezoek van Salvini aan de Russische hoofdstad.

Salvini heeft altijd illegale deals met Moskou ontkend. De minister had dinsdag al verklaard dat hij bereid is om tijdens de gebruikelijke vraag-en-antwoordsessies in het parlement uitleg te geven.

Een bijzondere zitting, zoals die van premier Conte, ziet hij niet zitten. 'Ik ben daar twee keer per week voor een vragensessie. En ik antwoord op hetgeen me gevraagd wordt', aldus Salvini.

De oppositie vraagt om het ontslag van Salvini.