Italie ontzegt Duits reddingsschip met honderd migranten toegang tot haven

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft het Duitse reddingsschip Eleonore verboden om aan te meren in een Italiaanse haven. Dat is dinsdag vernomen bij het ministerie in Rome. Het schip heeft een honderdtal migranten aan boord.

