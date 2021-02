Na weken van politieke crisis is zaterdag Mario Draghi (73) als nieuwe premier van Italië beëdigd. Hij leidt een regering van nationale eenheid, met zowel linkse als rechtse partijen, plus deskundigen.

President Sergio Mattarella nam rond het middaguur in Rome de eed af van het vroegere hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB).

De bewindsploeg bestaat uit vijftien politici en acht niet-politici.

Daniele Franco, topman van de centrale bank van Italië, wordt minister van Financiën. Topwetenschapper Roberto Cingolani van het luchtvaart- en elektronicabedrijf Leonardo zal het nieuwe ministerie van Ecologische Herstructurering leiden. Er blijven ook ministers uit de vorige regering op hun post, zoals Luigi Di Maio (Buitenlandse Zaken) en Roberto Speranza (Gezondheid).

Kritiek op aandeel mannen in regering

Voor zijn klus krijgt Draghi, die zelf niet aan een politieke beweging is verbonden, de steun van zo goed als het hele politieke spectrum. Ook de grootste Italiaanse partij, de Vijfsterrenbeweging (M5S), staat achter de aanpak van de econoom, na de belofte van veel aandacht voor vergroening.

In Italiaanse media valt ook kritiek te horen. Zo zijn maar acht van de 23 ministers vrouw.

Mattarella deed begin deze maand een beroep op Draghi, toen na de val van de vorige regering duidelijk werd dat een nieuwe regering onder Giuseppe Conte er niet in zat.

De nieuwe premier heeft de bijnaam Super Mario, verwijzend naar het computerspel, omdat hij als ECB-topman de euro zou hebben gered.

In de komende week staat de nieuwe Italiaanse regering nog vertrouwensstemmingen in beide kamers van het parlement te wachten.

President Sergio Mattarella nam rond het middaguur in Rome de eed af van het vroegere hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB). De bewindsploeg bestaat uit vijftien politici en acht niet-politici. Daniele Franco, topman van de centrale bank van Italië, wordt minister van Financiën. Topwetenschapper Roberto Cingolani van het luchtvaart- en elektronicabedrijf Leonardo zal het nieuwe ministerie van Ecologische Herstructurering leiden. Er blijven ook ministers uit de vorige regering op hun post, zoals Luigi Di Maio (Buitenlandse Zaken) en Roberto Speranza (Gezondheid). Voor zijn klus krijgt Draghi, die zelf niet aan een politieke beweging is verbonden, de steun van zo goed als het hele politieke spectrum. Ook de grootste Italiaanse partij, de Vijfsterrenbeweging (M5S), staat achter de aanpak van de econoom, na de belofte van veel aandacht voor vergroening. In Italiaanse media valt ook kritiek te horen. Zo zijn maar acht van de 23 ministers vrouw. Mattarella deed begin deze maand een beroep op Draghi, toen na de val van de vorige regering duidelijk werd dat een nieuwe regering onder Giuseppe Conte er niet in zat. De nieuwe premier heeft de bijnaam Super Mario, verwijzend naar het computerspel, omdat hij als ECB-topman de euro zou hebben gered. In de komende week staat de nieuwe Italiaanse regering nog vertrouwensstemmingen in beide kamers van het parlement te wachten.