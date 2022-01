Italië neemt vrijdag afscheid van David Sassoli en brengt tijdens een staatsbegrafenis een laatste keer hulde aan de gewezen voorzitter van het Europees Parlement en journalist. Ook Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zullen aanwezig zijn op de ceremonie in Rome.

De begrafenisplechtigheid vindt vrijdagmiddag plaats in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen en van de Martelaren in de Italiaanse hoofdstad. Heel wat politici reageerden op het overlijden en noemden het een groot verlies. Zo ook Sophie Wilmès (MR), minister van Buitenlandse Zaken, die Sassoli beschreef als een 'gerespecteerde Parlementsvoorzitter en een overtuigd democraat'. De Italiaan overleed maandagnacht op 65-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Noord-Italië. Sinds 26 december verbleef hij er met 'ernstige complicaties als gevolg van een disfunctie van het immuniteitssysteem'.

