Goed twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie zal Italië de nationale noodtoestand op 31 maart beëindigen. Dat heeft de Italiaanse premier Mario Draghi woensdag aangekondigd in Firenze. Vanaf april streeft de regering versoepelingen na.

Zo zou de 2G-regel, waarbij enkel mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of genezen zijn van covid-19 toegang krijgen, geleidelijk afgeschaft worden, te beginnen met openluchtevenementen zoals beurzen, sportwedstrijden en festiviteiten. De mondmaskerplicht wordt, uitgenomen in binnenruimtes, geschrapt.

Scholen moeten volledig geopend blijven en er geldt geen quarantaineplicht meer voor wie een hoogrisicocontact had. In de klassen zullen scholieren geen FFP2-maskers meer moeten dragen.

Zowat een maand na de piek van de omikrongolf zijn woensdag op een dag tijd 49.000 nieuwe coronabesmettingen geteld in Italië. In dezelfde periode overleden 252 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Bijna 94 procent van de Italianen ouder dan twaalf jaar is minstens tweemaal gevaccineerd of intussen genezen van het coronavirus.

De epidemiologische situatie zal ook in de toekomst streng worden opgevolgd, benadrukte premier Draghi, om in geval van nood te kunnen ingrijpen. Het land weer volledig opengooien krijgt nu echter prioriteit.

